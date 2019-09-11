曾沛慈、曾之喬11日出席台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》記者會，曾沛慈在劇中挑戰記者角色，大嘆一心多用相當不易，曾之喬則飾演內心沒有安全感的星二代，她覺得這是很難得的體驗，兩人談到藍正龍，忍不住現場大爆他頑皮的一面。

說起藍正龍，曾之喬表示，「無法硬跟這個人聊，他不會被話題帶著走，如果沒有興趣，他會點點頭走掉。」曾沛慈則說：「在我們心裡，他有點冷冷的，所以令人有些怕，但實際相處後，發現他很有趣。」她回憶自己有次在別的工作遇到他，他在拍照時很酷地叫自己一起比手勢，本以為兩方各自離場，沒想到搭高鐵他忽然躲在自己的椅背後嚇人，讓她好氣又好笑，轉頭過去一看，他什麼掩飾都沒有，就跟一般人一樣完全不遮掩，絲毫沒有男神自覺，談到他的惡作劇，她忍不住笑說：「他可能平常壓力很大。」

曾之喬曝藍正龍惡作劇。（羅永銘攝）

曾之喬聽完直喊，「他真的是劇組裡面最頑皮的。」並跟著爆料，有一次藍正龍假裝是自己的粉絲，一路尾隨還怪聲怪調，讓她有些害怕不敢往後看，之後遇到一群女粉絲，她想說趕快逃進安全層，沒想到冷靜下來定睛一看，才發現一路尾隨的粉絲是藍正龍假扮的。

曾沛慈之前曾說很喜歡早餐店奶茶，但近日為了金鐘獎頒獎典禮以及演唱會，已努力「戒奶」2周，但記者會前破功偷喝。她透露雖然喜歡金鐘獎宣布得獎者前，所有入圍者的表情，但主角換成自己難免緊張，忍不住詢問入圍前輩曾之喬，得到放鬆嘴部的建議。至於誰是最強勁的對手，她坦言很愛謝瓊煖，經常向對方喊，「女神，教我表演。」但無論是誰得獎，她都會給得獎者一個擁抱。

曾沛慈透露瘦身中。（羅永銘攝）

《你那邊怎樣・我這邊ok》由台灣、新加坡合作，集結兩地實力派演員，創紀錄以台灣線20集、新加坡線20集，雙線故事進行，共40集播出，拍攝場景更遍及台灣、新加坡兩地知名景點。

(中時 )