總統府國策顧問黃崑虎14日晚間將在台南後壁老家舉辦中秋節音樂會，黨內希望藉此促成蔡英文與賴清德「蔡賴合」，蔡英文總統確定出席，原本有可能因為這場音樂會，讓蔡英文與行政院前院長賴清德會面，卻因為賴清德出席「機率幾乎是零」而落空。

民進黨總統初選期間，蔡英文總統曾前往賴神大本營的台南固樁搶票，據了解，當時黨內大老黃崑虎全程陪同，讓蔡英文相當感念。此次黃崑虎力邀出席音樂會，小英欣然同意前往。

黃崑虎每年中秋節都會在黃家古厝舉辦音樂會，今年是第22年舉辦，賴清德在台南市長、院長任內每年都參加，蔡英文、賴清德在2017年曾一起出席，連同今年，蔡是第三次參加黃家古厝中秋音樂會。

蔡英文預計14日為民進黨提名的台南立委參選人賴惠員造勢，將出席蔡英文賴惠員台南溪北醫界後援會、畜牧相關產業後援會的成立大會，並前往鹽水護庇宮參拜，晚上再參加黃家古厝音樂會。

賴清德初選時擔任行動辦公室發言人的李退之被問到賴清德是否出席時表示，「目前沒有訊息。」

外傳賴清德顧慮，一旦出席會被模糊焦點，黨政高層認為，「音樂會只會聽音樂不會說話」；不過據了解，賴清德已經向「中間聯絡人」婉拒出席這場音樂會。

(工商 )