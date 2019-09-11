歌手蔡旻佑時隔4年推出新專輯《變心記》，昨（10）日上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，由於主持人黃鴻升告假，小賴代班和海芬搭擋主持，去年因合作舞台劇而相識成好友的女星劉容嘉也陪著蔡旻佑上節目宣傳。不料代班主持人竟想演出蔡旻佑MV主角中舌吻的角色，蔡旻佑立刻回：「你知道嗎，跟我舌吻同時要被我吐麵！」小賴毫不猶豫笑說：「吐麵我OK，可是吐完要馬上跟我親喔」蔡旻佑嚇得靠向容嘉問「我可不可以跟你換位子？」

代班主持人小賴（左1）表示，不只可以跟蔡旻佑舌吻，就連他吐出來的麵都能吃。（圖／趣你的娛樂提供）

蔡旻佑表示，「這次專輯我自揭了一些心裡的黑暗面，跟一些比較暗黑的想法，裡面有寫到一些我在感情上遇到的一些愛恨情仇、如何隱藏住真實情緒之類的歌，這次專輯算是滿大的改變，MV也有一些很大膽的嘗試」。小賴說：「恩，很厲害耶，我有看」蔡旻佑好奇問他「那你最想要當哪個角色？」小賴害羞答「就是跟你舌吻那個」，蔡旻佑：「你知道嗎，跟我舌吻同時要被我吐麵！」小賴毫不猶豫笑說：「吐麵我OK，可是吐完要馬上跟我親喔」蔡旻佑嚇得靠向容嘉問「我可不可以跟你換位子？」

讓睽違四年發行新專輯的蔡旻佑相當害怕，急忙跟一旁的容嘉要求換位子。（圖／趣你的娛樂提供）

問到有沒有哪首歌很真實的表達你現在或過去受傷的心，蔡旻佑「我其實沒有真的受過傷，坦白說《變心記》這件事我沒有被變心的經驗，我只有變過人家心的經驗」大家驚訝，蔡旻佑「我不是故意的，因為她一直踩我地雷」蔡旻佑的地雷是「愛面子，不要在朋友面前數落我」「因為第一次我就有說沒辦法接受這樣，你不要在朋友面前這樣子對我，到第二次再這樣我就嚴重警告，到第三次我就說對不起，我變心了，一旁3人驚呼「啊，你還預告？三部曲就是了，變心還按部就班有個步驟在的。」

天蠍座的蔡旻佑坦言自己很天蠍不爽或情緒變化都藏在表面之下，記仇都記超久的，恨一個人就是「以後別做朋友」難以再翻盤，巨蟹座的容嘉則說自己不會記仇，而且以前交往的都是天蠍座，但會「我會突然有一天大概十年後想起一件很賤的事，然後我這輩子就不會忘記了，兩位主持人一個金牛座、一個天蠍座也都超會記仇，四人自嘲是「記仇四人組」海芬「所以不要惹我們，只有可以惹劉容嘉，因為她十年後才會記起來！」

(中時電子報)