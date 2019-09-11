力推循環經濟再升級！台中市長盧秀燕借鏡荷蘭經驗。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

台中市政府打造低碳城市，在精密機械科技園區等處廣植綠帶，結合「智慧路燈」科技，推動永續循環概念。市長盧秀燕台灣時間10日率團參訪位於阿姆斯特丹城郊的荷蘭循環經濟園區Park 20｜20，該區規劃商辦、會議中心、飯店等7 棟建物，全區皆使用可回收建材組裝建造，減少水泥灌漿，降低興建與拆除成本，雙方針對永續政策探討交流，盼在台中打造兼顧機能及低碳永續的科技園區。

精密機械科技園區於106年起推動「智慧路燈」，逐步建置具有雲端監控性質的LED路燈，可運用遠端連線科技(物聯網技術)，掌握LED燈泡的使用狀態，不僅節能，更降低人力成本，預估一年可減少約12萬度耗電量，相當於53萬元電費，並減少57公噸二氧化碳排放，盧秀燕參訪借鏡荷蘭經驗，全力導入循環經濟、節能環保概念，實踐環境永續願景。

盧秀燕在荷蘭循環經濟園區Park 20｜20參觀一處農園時指出，此區運用循環經濟的廢水，經過濾後作為灌溉用途，種出紫黑色的番茄，而台灣沒有這種顏色的番茄，眾人均相當好奇；而番茄雖還沒完全成熟，卻不會太酸，非常好吃。另外，附近志工義務幫忙種植有機作物，收成後以便宜價格賣給周遭有需要的人，達到循環經濟理念。

都發局長黃文彬表示，這座園區除運用雨水、廢棄物再回收，也強調綠化，成功降低對地球生態衝擊，強調園區運作方式可作為台中良好的取經參考。

市府指出，荷蘭循環經濟園區Park 20｜20緊鄰史基浦機場，佔地60萬平方英呎(約1.6萬坪)，由商辦、會議中心、飯店組成的7棟建築物，為全球首座採用「從搖籃到搖籃」(Cradle to Cradle)概念的商業園區，全區提倡環保皆使用可回收建材建造，也尋求顧問諮詢，幾乎不用水泥灌漿，降低興建與拆除成本，達到永續經營概念。

台中正全力推動低碳循環經濟，其中，台中精密機械科技創新園區相當重視自然生態維護，不僅廣種植栽，各種喬灌木達1萬6000餘株，並要求進駐廠商規劃4至6米寬的退縮綠帶，總綠帶面積達25公頃，與環境共存共榮。

同時，區內並有汙水處理廠，廠商排放汙水須達法定安全標準，且園區內並達到70％水資源回收再生利用目標。目前園區進駐廠商已達125家，未來全數進駐後，將多達150家廠商，提供約2萬個就業機會，每年創造逾900億元產值，並持續發展軟體、研發、設計等策略性產業，成為大肚山科技走廊的創智中樞。

(中時 )