被樂迷封為電子療癒天團的原子邦妮，是由櫻桃幫主唱查查與Zayin展翼樂團吉他手Nu（羽承）所組成的電子組合。繼專輯《我在宇宙的邊緣》後，睽違半年推出新單曲〈我無所謂〉，對即將邁入第5張專輯的原子邦妮來說，可謂全新專輯的前哨站。擅用美景說故事的原子邦妮，這次新歌MV也親自走訪台東拍攝，捕捉台灣最美的海景。

原子邦妮為了拍MV勘景，要前往知名景點，本來是簡單的公路，2人開車跟著「導航」不疑有他，道路卻越走越小，逐漸道路還出現大小不一的斷裂，最後甚至開到僅容一個車身通過，旁邊護欄也消失直接跟斷崖接軌，當時開車的羽承邊開邊冒冷汗，很怕一不小心「失足」。

加上四周荒涼，叢林蔓生，也毫無人煙，但覺得已經開了很久不忍放棄，正在討論是否繼續前進之際，忽然驚見一條水管粗的大蛇從旁邊草叢竄出到路上，幸好沒有朝車子前進，於是嚇得兩人連忙倒車調頭原路折返。

有這次驚嚇體驗，原子邦妮也呼籲喜歡體驗台灣山林之美的朋友，尋找景點時，除導航之外也要善用地圖或問路並多做功課，才可以玩得開心又安全。〈我無所謂〉9月11日於全體通路全面上架，目前已進入閉關專輯錄製階段的原子邦妮，也承諾新專輯不會讓樂迷等太久。

電子組合「原子邦妮」推出新歌〈我無所謂〉。（滾石提供）

電子組合「原子邦妮」推出新歌〈我無所謂〉，特地前往台東拍攝MV。（滾石提供）

電子組合「原子邦妮」推出新歌〈我無所謂〉，特地前往台東拍攝MV。（滾石提供）

(中時 )