台中市北區肉品市場設立超過40年，設備老舊，加上周圍人口密度過高，影響環境品質，為借鏡國外經驗，市長盧秀燕於台灣時間10日參訪荷蘭Westfort肉品屠宰場，不僅無噪音、廢水與臭味，外觀更具有設計感。盧聽取簡報，瞭解自動化設備、技術及管理制度，盼取經荷蘭成功經驗，讓台中肉品市場品質更加提升。

盧秀燕表示，荷蘭畜牧業相當發達，全國屠宰場與肉品公司共有3000多家，其發展規模名列前茅的Westfort肉品屠宰場，過去屬於傳統家族事業，10幾年來已進步成全自動的屠宰設備，節省相當多人力資源，不僅創造經濟價值，同時也加強衛生管控，達到生產高效率。由於內部包裝、運輸、清潔、檢驗等設備都涉及商業機密，今日率團參觀，可以說非常難得，市府也獲得許多資料與想法。

盧秀燕說，台中市北區肉品市場正進行遷場規劃，既然要遷建，就要努力做到最好。參觀肉品公司，發現現場沒有廢水與難聞氣味，肉品衛生又能確實掌控，是一家非常先進的屠宰公司，市府特別來取經，盼提供台中借鏡。

經發局表示，荷蘭豬肉產業每年生產大約1,500萬頭屠宰豬，相當於150萬噸豬肉，當地肉品市場所建置的現代化設備、技術及管理制度，在國際占有一席之地，值得台中推動新肉品市場參考仿效。

經發局指出，台中市北區肉品市場正進行遷場規劃，並針對遷場地點進行可行性分析評估，預計109年6月前完成選址作業；遷址考量因素包括用地現況單純、土地權屬(公有地優先)、規劃中的產業園區、鄰地土地使用現況、交通可及性及現有肉品市場區域關聯性等；此趟考察，盼借鏡國外經驗，引進現代化肉品市場管理概念，打造一座結合生產、加工、觀光等多功能的現代化肉品市場。

(中時 )