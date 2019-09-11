由大陸中鐵大橋局承建的武漢青山長江大橋主體工程9日完工，興建過程中突破一系列施工技術難題，全長7548公尺，雙向8車道高速公路（另預留2車道），設計時速為100公里，無論跨度、寬度、高度均堪稱世界之最。

武漢青山長江大橋為全漂浮結構，主橋鋼樑無下橫樑支撐，依靠斜拉索的拉力處於全懸浮狀態，此一設計讓大橋可如同「盪鞦韆」般盪起來，適應溫差、大風、地震等外力作用下的位移變形，避免結構共振，起到抗震消能的作用。

(旺報 )