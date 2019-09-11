長江上最寬武漢青山大橋 可10輛車並排行駛 20:572019/09/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢青山長江大橋航拍。（取自環球網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由大陸中鐵大橋局承建的武漢青山長江大橋主體工程9日完工，興建過程中突破一系列施工技術難題，全長7548公尺，雙向8車道高速公路（另預留2車道），設計時速為100公里，無論跨度、寬度、高度均堪稱世界之最。 武漢青山長江大橋為全漂浮結構，主橋鋼樑無下橫樑支撐，依靠斜拉索的拉力處於全懸浮狀態，此一設計讓大橋可如同「盪鞦韆」般盪起來，適應溫差、大風、地震等外力作用下的位移變形，避免結構共振，起到抗震消能的作用。 (旺報 ) #青山 #武漢 #長江大橋 #斜拉索 #全漂浮結構 也許您會感興趣 推薦閱讀 斷生計 梨山人盼通青山上線 04:102019/09/07 地方新聞 梅克爾訪武漢 再籲各方和平解決香港問題 11:322019/09/08 財經 朱正生93歲母驟逝 04:102019/09/10 娛樂新聞 朱正生慟別93歲母親 忍淚為母塗脣膏當美麗天使 02:492019/09/10 娛樂 兩岸熱門新聞 鴻海集團富智康遭滬港通除名 國台辦回應 - 兩岸 殲31戰機落戶揚州量產？陸媒：難以理解 - 兩岸 香港進退維谷？兩岸學者：百年未有之大變局！ - 兩岸 3個月來首談港澳 習近平：一國兩制完全行得通 - 兩岸 - 旺報 陸055型大驅 明年至少4艦服役 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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