台灣中部地區的巨大公司以自行車品牌捷安特（Giant）享譽國際，並擇以自行車為重要交通工具的荷蘭作為歐洲總部，立足歐洲拓展國際版圖。台中市長盧秀燕這次出訪英國與荷蘭，台灣時間10日參訪荷蘭萊莉斯塔德捷安特歐洲分公司，深入了解歐洲自行車市場現況。

「我們的家人在異鄉奮鬥非常不容易，既然來到了這，一定要來見家人！」盧秀燕強調，捷安特在全世界激烈競爭下，成功打造品牌，是真正的「台灣之光」，市府全力提供最好的服務與政策，創造更好投資環境給台商，打造台中成為廠商願意回流且擴大投資的地方。

參訪由巨大集團執行長劉湧昌、派駐在荷蘭20多年的捷安特國際業務處總經理劉英平親自接待盧秀燕，劉湧昌簡報捷安特歐洲廠時表示，自行車一直是台灣品牌的代表產業，捷安特目前在歐洲年銷售超過40萬台各類型自行車及電動車，由台灣工廠以及荷蘭工廠供貨。

「參訪如同與家人團聚，非常高興！」，盧秀燕表示，國人在異鄉奮鬥相當不易，但捷安特在與世界競爭下，仍成功打造品牌、受到認可，盛讚捷安特是「台灣之光」，她以捷安特作為世界性品牌為榮；而巨大集團劉執行長湧昌提及捷安特的根與核心技術皆留在台灣，這對台中非常重要。

盧強調，近年因世界經濟變化，她歡迎捷安特回台灣，尤其在台中繼續擴大投資，新市府團隊對於廠商回流提供最好的服務與政策，廠商不再單打獨鬥，也希望在全球城市競爭激烈的潮流下，市府透過此行實際接觸了解廠商真正需求、更加努力解決法規等限制，讓廠商願意回流擴大投資、甚至根留台中。

巨大集團執行長劉湧昌指出，歐洲廠維持20多年相當不容易，集團營業額去年超過20億美金，今年至8月份營業額達新台幣600億元，較去年同期成長7％，未來加強投資，並將預期大幅成長的核心零組件留在台灣、留在台中，對業界也會是很好的幫助。

(中時 )