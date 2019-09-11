華府高層驚傳人事大地震，外交政策首席鷹派代表白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）遭川普撤職。政情專家認為，開除波頓宣告川普終結鷹派時期，將全面啟動以對話代替對抗的外交策略，並尋求與伊朗、北韓、阿富汗與委內瑞拉等國談判達成外交重大突破。

川普周二照例在推特上發布重訊，宣布他決定開除波頓，理由是「我和政府其他官員都很不苟同他的許多建議，白宮未來不再需要他，因此我要求約翰（波頓）辭職」。不過，波頓則在推特上表示，是他自己主動請辭，川普反而還要求「明天再說」。

波頓是川普內閣出了名的鷹派代表，對於處理北韓、伊朗與阿富汗等國關係上力主強硬的態度，但這與川普以對話代替對抗的路線並不相符，兩人不合的情況近幾個月來早已檯面化。

如今在搬開波頓這顆大石頭後，等於宣示川普外交政策立場鷹派階段已經結束，從而展開與其他國家積極對話尋求突破的新階段。

曾任歐巴馬幕僚、目前為華府智庫國際危機組織（ICG）負責人的馬利（Rob Malley）指出，「原本在對外關係上，川普的幕僚有兩派意見，一派是提議透過外交談判和平解決，另一派則是主戰派，現在隨著波頓的去職，等於主戰派已失勢，這對於與伊朗、阿富汗、北韓與委內瑞拉等國的關係已創造新的外交機會。」

川普最快可能在本月底的聯合國大會上與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）舉行會談。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二指出，川普將與羅哈尼會面，「川普已表明會他已準備好在不設任何前提下與伊朗總統進行對談。」

此外，川普與北韓金正恩的川金三會成局的機率也大幅提升。今年2月在越南河內的川金二會，據悉就是因為波頓的反對才破局，一直拖到6月底川普才突然決定在板門店與金正恩會晤。

(工商 )