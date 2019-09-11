邱澤在電影《江湖無難事》飾演瘋狂製片「豪洨」，他為展現獨特喜感，特別設計充滿小人物感的小動作，他表示該角色其實很有擔當，但是容易慌張又不知所措，「感受到壓力想要閃躲時，他身體就會癢，忍不住抓了起來。」他又幽默補一句：「我想豪洨應該不是每一天都有洗澡吧！」

該片是邱澤演過最喜歡的劇本之一，因角色極富挑戰性，他看著螢幕中的「豪洨」甚至覺得不太像自己，「我會想不到鏡頭裡的那個人就是我，會很模糊的在想這個人到底是誰啊？也希望這樣的演出可以帶給大家一段很奇幻的旅程。」

新生代演員黃迪揚在片中飾演邱澤的好搭檔，兩人不時被自己的演出逗笑，私下也建立搞笑好默契，喜劇魂大爆發，連演一場梁赫群和阿喜的背景戲，2人只需要在遠遠的後方開門遛到屋裡，他與邱澤竟嘗試了7種搞笑的進門方法，眾人笑翻，導演高炳權都受不了，要求他們快速的開關門就好。

高炳權談到拍攝此片時的想法，「可以讓所有觀眾進戲院不要那麼嚴肅，而是感到舒壓，『鬆』一下。」片商決定讓電影提前10天上映，讓觀眾可以歡樂過4天連假，該片10月9日上映。

(中時 )