北市議會今（11）日進行質詢，國民黨北市議員游淑慧炮轟，柯市府不應在上班時間做跟黨務有關的工作，並細數台北市長柯文哲和市府顧問蔡壁如，光9月就翹班做黨務3次，質問到底有沒有請假？柯文哲回應，不曉得，但會檢討，以後做黨務工作要請假，並應該離開市府。

游淑慧指出，柯文哲9日接受TVBS專訪，全程沒在講市政，都在講總統選舉跟組黨，蔡壁如6日下午4時也出門接受電台專訪，只談到自己是「地下市長」，蔡4日上午又去北投關渡宮參拜，難道祈求市政就難翹班？光這9月，柯、蔡究共3次沒請假，做盡跟市政無關的事。

柯文哲閃避稱，他不曉得自己跟蔡有沒有請假，但會檢討，時間上若有問題，他會回去想想看。游淑慧問，若市府官員上班去按摩？柯則說，太明顯會處理，該請假就要請假。

同黨議員秦慧珠也質疑，柯11日上午6時去新竹城隍廟和鴻海創辦人郭台銘見面，有沒有請假？帶了幾個同仁？柯文哲說，他上午8時就回到市府，旁邊人占太多，不曉得有誰，記得只有幕僚柯昱安、蔡宜芳2人。市府祕書長張哲揚見狀也上前「救駕」，稱就只帶了這2名幕僚，柯上午8時回市府，2幕僚9時前也回市府。

秦慧珠再問，柯自稱用「寄生蟲戰法」，指出搭高鐵的票，然後蹭別人飯吃，搭高鐵的票從哪來？柯竟只說「不要用公家的」。秦則要求人事處、政風處查清楚。秦再炮轟柯市府官員7月1日至8月27日，一堆局處長在56天內，請了15至23天，柯聞後請幕僚查詢，淡淡表示「他們都是陪議員出國訪問」，隨後市府官員悶頭竊笑。

(中時 )