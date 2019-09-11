「音樂詩人」雷光夏電影《返校》譜寫並演唱主題曲〈光明之日〉，雷光夏說：「一開始覺得嚇壞了，從中段開始，發現自己開始無聲掉淚，結果一路哭到結尾。沒想到那麼好哭！」原著音樂盧律銘也將本次電影音樂創作以數位發行上架，9月19日全球發行。

該片於昨日舉辦全台學生搶先看，上千張票瞬間秒殺，有學生中午就來現場排隊，還有台南一中的學生穿著制服到現場說：「老師都鼓勵我們來看《返校》！」可見《返校》有望成為今年度國民電影作品！電影結束後，許多同學哭成一片，還對導演徐漢強說：「為什麼要讓我們哭得這麼慘！面紙都不夠用，全都哭濕了！」

電影自試片以來好評，有遊戲實況主看完電影《返校》後大讚：「超乎預期！」也有影評表示，不僅還原度高、忠於遊戲精神、製作水準不輸外片，對此，徐漢強仍舊謙虛表示，「無論如何，觀眾看完後有激動、感動、觸動，就是當初拍攝《返校》初衷，從擔任《返校》導演的那一天開始就是以這信念一路往前走。」還將推出4DX版，觀眾有另一種選擇感受《返校》。

(中時 )