高雄市長韓國瑜去年成功將高雄綠地變藍天，然而，《天下雜誌》公布2019年縣市首長施政滿意度調查，韓的滿意度在22個縣市首長中吊車尾，又變成民進黨及柯文哲「黑韓」的工具。對此，自由作家洛杉基細查滿意度資料發現該雜誌「用的民調資料竟然是2018年的！拜託，韓國瑜是2018年就當高雄市長嗎？」，讓他直批：「沒有最扯，只有更扯！」

洛杉基在臉書指出：「我上網查了一下，高雄市長2018年1-4月是陳菊，4-12月是代理市長許立明，換句話說，這個民調結果只能反映陳菊加許立明的滿意度墊底，跟韓國瑜有個屁關係？！

拜託，黑韓黑到這個地步，陳菊加許立明的爛攤子，算到韓國瑜頭上，《天下雜誌》會不會感到內疚神明呀？」

洛杉基強調：「真相就是如此，如果頗負盛名的雜誌，也是我個人常在咖啡廳借來看的雜誌，竟然願意配合『國家機器』一起黑韓，讓自己雜誌的英名毀於一旦，未免太讓人失望了！」

(中時電子報)