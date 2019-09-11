大陸女星迪麗熱巴擁有宛如混血兒般的精緻五官，在網上甚至還有一句順口溜「在新疆，三步一個古力娜扎，五步一個迪麗熱巴」用來形容新疆美女眾多。而近日迪麗熱巴在訪談中被問起這個問題，其謙虛回應更讓網友大讚難怪女神這麼火！

迪麗熱巴近日受訪，被問起「在新疆，三步一個古力娜扎，五步一個迪麗熱巴」這句順口溜，她表示有聽過這句話，但她強調自己沒有這麼出眾外表，也沒那麼有才華，新疆確實有很多很好看的女孩，但是哪裡都有好看的女孩吧。

迪麗熱巴更透露自己對於好看女孩的定義，應是個子小巧、瘦而白皙的女生，她笑說：「我不小巧，我是這麼一個五大三粗的漢子，那種小小的女孩就很可愛，整個人看起來特別清新，嘴要稍微厚厚的，笑起來有梨窩，我覺得那樣的女孩很好看。」

迪麗熱巴的謙虛回應隨即在陸網引起討論，獲網友大讚超謙虛，「熱巴太謙虛了，活該妳那麼火」、「姐姐你太謙虛了，明明是仙女」、「最愛的是她的性格人品」、「請讓我也長成這樣不出眾的外表」。

(中時電子報)