效力巨人的台灣強打者陽岱鋼，再次在代打關鍵時刻建功，於6局上半對上橫濱DeNA，得點圈有人的情況下，敲出左外野安打帶有1分打點，助巨人將比數拉進成4比6，隨後功臣身退下場，本季多次代打敲安，不過巨人最終仍以4比10吞敗。

此戰橫濱DeNA猛轟，橫濱洋砲索托(Neftali Soto)單場三響砲，個人包辦5分打點，全隊灌進10分大勝巨人。雖然巨人敲出11支安打，不過得分效率不佳，僅獲得4分，最終吞敗。

陽岱鋼於6局上一、三壘有人的情況下獲得代打機會，從藤岡好明偏低噴射球(Shuuto)撈起，敲成左外野方向安打，並送回三壘上跑者，助巨人將比分拉進至4比6，僅2分差距，不過巨人攻勢到此為止，無法再添得分數，陽岱鋼也在敲安後退場。

陽岱鋼賽後打擊率為2成89，本季有多達27打數的代打機會，敲出12支安打，代打打擊率高達4成44。

(中時電子報)