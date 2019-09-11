戈貝爾果真神勇，今晚攻下21分、16籃板、3阻攻，率領法國89比79逆轉擊敗美國，昂首闖進世界盃4強，美國則是繼2002年之後再次止步於八強。

美國在本屆世界盃組軍就非常不順，來到大陸也同樣是跌跌撞撞，即便是五連勝，但還是讓人膽戰心驚。

今晚美國與法國正面交鋒拚搶四強門票，上半場美國落後6分，第三節美國隊打出27比18攻勢，反超前取得3分優勢。

比賽來到決勝節，美國一度取得74比67領先，但隨即進攻當機，法國隊在戈貝爾與佛尼爾的聯手下打出22比5的強勢反擊，一舉擊垮了美國隊士氣，連續兩屆殺進四強，將與阿根廷爭奪決賽入場券。

原本傳出塔圖有可能會在這場比賽傷癒歸隊，可惜還是沒能如願，在少了這位先發大將的情況下，整場比賽打得綁手綁腳，先發球員也只有米契爾的29分表現最出色，倚賴的攻擊大將軍肯巴沃克9投僅2中，嚴重失常。

反觀法國隊將士用命，尤其是戈貝爾和佛尼爾兩人在第四節聯手幾乎是打得美國隊潰不成軍，也讓場邊球迷看得不禁搖頭。

佛尼爾貢獻22分、3籃板、4助攻，迪柯洛18分，尼利基納11分，籃板44比28，法國隊掌控了絕對優勢，哪出一場精彩球賽。

(中時電子報)