睽違3年再度造訪台灣的NBA拓荒者隊明星後衛利拉德（Damian Lillard），今天晚上把adidas 101球場變成嘻哈派對，和支持他的熱情球迷度過熱力四射的一晚。

今晚活動開場由「紙博士」國蛋演唱為利拉德量身打造的全新創作歌曲「Game Time ft. PUZZLEMAN」，隨後以一身黑色潮流打扮的利拉德現身，親切地和現場球迷問候，接受主持人訪問時談到球隊近兩季季後的表現，表示球隊去年以西區第3種子之姿在第一輪提前出局，今年再度以第3種子挑戰，直到西區決賽才遭勇士隊淘汰，也算是用努力反彈回來。

NBA休季期間，利拉德除了把握時間休息、和家人度假放鬆一下，熱愛嘻哈音樂的他也暫時放下NBA球員身分、變成音樂人，今年8月推出個人第3張專輯，利拉德說：「這應該是我目前最棒的一張專輯，我針對音樂風格和節奏做出一些改變，對這張專輯相當自豪。」利拉德更是霸氣說：「沒錯，我就是NBA現在最佳Rapper。」

利拉德還以球評身分欣賞了一場國蛋和「饒舌鬼才」熊仔分頭領軍的三對三籃球對抗賽，以及開放現場球迷參加的技術挑戰賽，利拉德還下場小試身手示範，當他投進三分球時，瞬間讓全場球迷為之沸騰。

活動尾聲，利拉德取下從高中降下的麥克風，化身饒舌歌手「Dame D.O.L.L.A」接連演場3首新歌，在漫天印有利拉德頭像的紙鈔中，讓現場變成嘻哈派對，最後他用中文向全場球迷道別，約定下次再見，結束這次訪台快閃行。

(中時電子報)