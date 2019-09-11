國安局：從未有成立祕勤局的規劃 21:112019/09/11 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有關週刊報導成立祕勤局乙事，國安局晚上表示，國內報章媒體社論曾提出相關意見，但國安局從未有成立祕勤局規劃及協請立院會期配合推動之情事，上述相關報導與事實不符，特此澄清。 (中時 ) #國安局 #報導 #規劃 #推動 #會期 也許您會感興趣 推薦閱讀 代理人法三版本 立院新會期攻防 04:092019/09/08 話題觀察 推動全民CPR委員會成立 強調急救重要性 16:412019/09/09 政治 白宮國安顧問波頓「越權」 傳與國務卿鬧翻 21:402019/09/09 國際 立院新會期 三大案掀攻防 04:102019/09/10 財經要聞 美指控大陸學者幫華為偷技術 華為回應：汙蔑 09:332019/09/10 兩岸 《環球時報》：員警抓法官放，香港頻出怪象 09:552019/09/10 兩岸 憂川普洩密 傳美撤普丁身邊間諜 15:432019/09/10 國際 選舉年加預算會期 行政立法協調會報原則不開 19:372019/09/10 政治 親民黨團：立院新會期將優先推動民生法案 18:112019/09/11 政治 立院最後會期 環團呼籲礦業法列優先法案 20:462019/09/11 政治 軍事熱門新聞 陸發佈最新空軍宣傳片 殲20編隊座艙視角曝光 - 軍事 8萬磅彈雨剷除IS 美F-35 F-15轟遍伊拉克小島 - 軍事 陸首艘現代艦魔改完成 這點比下055 - 軍事 BAE研發可飛1年的無人機 做為5G網路站 - 軍事 A-10攻擊機科技升級 威力更致命 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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