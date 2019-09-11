導演瞿友寧雖正忙於擔任金鐘評審委員會主委，仍抽空看《花椒之味》，他大讚客串演出的影帝劉德華（華仔）是全片最亮眼，即使華仔只是飾演鄭秀文前男友，戲份全在車上，幾乎沒有開車以外的動作，卻能簡單透過眼神、微笑轉頭，甚至是語言的停頓，展現該角色在每個片段中的細微情感，讓瞿友寧驚艷直呼：「已經回到當年《桃姐》的功力。」讓他忍不住喊話：「劉德華應該多拍文藝戲！」

成長於單親家庭的瞿友寧對該片感觸極深，他感嘆：「血緣是一種暴力。」他表示離婚後就一直和媽媽相依為命、住在一起，雖努力盡到照顧母親之責，但偶爾還是會因為不經意的一句話惹怒對方。日前因忙於照顧家中癱瘓的毛小孩，看到有點地板髒，忍不住問了一句，卻又堅持自己打掃，讓已經拿起抹布的母親立刻發火進房入睡。

瞿友寧表示從小就常遇母親採取「冷戰招數」對付自己，他又是獨生子，「在家會沒有人講話，其實是種無形的暴力。」所以他總在半小時內道歉，「不要把時間浪費在生氣上面。」

過去母子關係較像「父子」，但他逐漸懂的寵愛母親的方式，笑言長大後終於學會撒嬌，「我現在出門時有時會說：『抱一個！』」尤其母親肩胛骨容易痠痛，他會環抱對方後，用手慢慢在媽媽的背部按摩，「這個動作很細微，也很浪漫。」透露未來可能會把這個「小動作」放進自己執導的戲中。

(中時 )