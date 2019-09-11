韓國瑜北上新北三重造勢，現場也聚集30萬韓粉力挺，但造勢會上卻衍生不少風波，包括前總統馬英九遭噓下台，以及韓國瑜呼籲別再重蹈丁守中、連勝文敗選覆轍，對此連勝文大嘆一口氣後，說「我們盡力吧」。

根據《TVBS》報導，連勝文受訪時，被問到造勢風波後，知識藍會不會挺韓，他先是大嘆一聲「唉」，接著說出「我們盡力吧」、「我們只能盡力吧，怎麼辦，就這樣子」，對於韓國瑜辣嗆「TNND」、「恁爸等你」，連勝文聽到後當場撇頭皺眉。

連勝文反問記者：「我不是一天到晚都在修理老柯(柯文哲)嗎，但你有聽到我罵他髒話過嗎」，連表示，激動的方式，可以用比較斯文的字眼表達，避免引起爭議。

不過儘管如此，連勝文依舊呼籲大家團結，力挺韓國瑜，他也表示看到郭台銘與柯文哲結盟，相當感傷，因為所有黨裡面支持郭的人，竟然都比不過柯文哲一張嘴，此外連也不忘酸柯，嘲諷「表面拜城隍爺，私下謝財神爺」。

(中時電子報)