位於愛丁堡的蘇格蘭最高民事法院11日裁定，英國首相強森本月關閉國會長達5週的決定「違法」，這推翻了法院先前的裁定。

法新社報導，這項裁定的摘要指出，強森日前向英國女王伊麗莎白二世奏請關閉國會，從本週休會到10月14日的決定是違法的，因為目的是要阻撓國會運作。

英國政府則說要提出上訴，一名政府發言人透過聲明表示：「我們對今天的裁定感到失望，並會向英國最高法院提起上訴。」聲明中還稱暫停國會是「合法且必要的」。

領導反制強森司法行動的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）議員柴里（Joanna Cherry）今天在推特（Twitter）發文表示：「非常感謝我們所有的支持者，以及出色的法律團隊，大家達成休會違法的歷史性裁決。」

但蘇格蘭最高民事法院法官杜赫蒂（Raymond Doherty）本月4日才裁定強森這項舉動合法，當時還表示相關爭議不屬法院管轄範圍，而是應交由國會和選民判斷的政治問題。

當時杜赫蒂說：「這是政治領域，以及無法依循法律標準衡量、僅能憑政治判斷的決策行為。」

如今蘇格蘭最高民事法院內庭（Inner House）的3名法官不同意杜赫蒂的意見，因而推翻他的裁定。

參與此案的律師毛姆（Jo Maugham）指出，最高法院將於17日開始處理上訴程序。

(中央社)