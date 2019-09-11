具代表性的高雄獨立音樂節「大港開唱」11日晚間在臉書宣布，經過長時間思考，明年將停辦，原因之一是「明顯感受不到市府對大港的支持」；對此，高市文化局表示尊重，也深表遺憾。

2006年起落腳高雄的大港開唱晚間在臉書發出「惜別停辦聲明」，表示高雄市府一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴，即使去年底由與過往不同的黨派接任市府，但以過去11年和高雄市民朋友一同辛勤耕耘而成為全台灣最重要的音樂品牌以及高雄人榮耀的大港開唱，仍對新市府有很高的期待。

然而大港開唱表示，今年初至今，感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或議堂上的抨擊，甚至市長在面對質詢大港的回應，已經明顯感受不到市府對大港的支持，在這樣不斷消耗的過程中，也逐漸影響到籌辦下屆大港開唱的團隊籌組、工作整合等種種進度，經過評估預期若明年繼續舉辦，很可能會碰到更多無法克服的困難，因此帶著不捨與遺憾的心情，決定大港開唱明年將會停辦。

高市文化局晚間發出回應，先感謝主辦單位自2006年來對高雄流行音樂的支持，大港開唱音樂祭11屆了，除了民間的策辦，市府也投入資源，即使新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業，持續針對民間品牌投入補助經費及行政資源，對任何城市、團體來說，都不是一件簡單輕鬆的事。然而大港開唱畢竟仍屬於民間品牌，合作多年後，本局對於主辦單位停辦的決定表示尊重，也深表遺憾。

文化局強調，市府對於流行音樂的推動一直不遺餘力，明年又適逢「海洋文化與流行音樂中心」即將完工，期間的各種開幕表演與活動也皆已進入籌畫階段，各項軟硬體工作也都持續戮力進行中，期待各界能繼續支持流行音樂在高雄的發展，也期望大家給在流行音樂道路上努力的朋友更多的鼓勵。

然而據了解，大港開唱使用的經費除了高市文化局預算外，還有中央文化部撥給海洋流行音樂中心的「軟體建設執行計畫」經費，今年已經用罄，很早之前便傳出大港開唱不打算續辦，但高市文化局人員私下表示，「大港開唱」和春吶一樣，已成策展團隊的品牌商標，即使文化局想要續辦，也無法繼續用「大港開唱」的名字。

大港開唱於2006年10月，由閃靈樂團主唱林昶佐及策展團隊TRA Music聯合台灣多組策展團隊，於高雄11、12號碼頭首次舉辦，「大港」的台語讀音有充足飽滿的意思，由阿飛西雅吉他手吳逸駿發想，至於英文活動名稱「MEGAPORT」則是閃靈樂團主唱Freddy林昶佐發想。

大港開唱與陳菊市府團隊合作關係密切，改朝換代後，民進黨高雄市議員林智鴻曾在議事廳上以「高雄學堂」形式，質問市長韓國瑜「大港開唱的意義」；今年3月，打韓出名的台灣基進陳柏惟也受邀於大港開唱表演，教台下觀眾以台語說「大港你贏了（諧音為台語國罵三字經）」，變成網路流行語。

(中時 )