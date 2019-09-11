因涉毒品案遭苗栗地院裁定觀察勒戒3個月的巫姓毒蟲，因拒不到案遭苗栗地檢署發布通緝後，上個月14日在苗栗縣公館遭遇警方攔檢拒查並衝撞警車，警方連開2槍仍讓巫嫌逃逸，但警方逮捕同夥徐嫌，警方經多日布線埋守，11日中午在銅鑼順利逮捕巫嫌，經移送苗栗地檢署，晚間，檢方依據先前地院裁定將巫嫌送執行觀察勒戒，剩餘毒品及槍械部份，將待鑑定後進一步釐清刑責。

有毒品前科的巫姓嫌犯，今年初曾因持有安非他命及16顆子彈被逮送辦，經法院裁定毒品部份執行觀察勒戒3個月，巫嫌因未到案執行，因而遭苗栗地檢署發布通緝。

月前巫嫌與徐姓同夥共同駕車遇到警方攔查拒檢衝車逃逸，警方稍後逮捕徐嫌，但巫嫌順利脫逃，苗栗警分局經多日跟監查緝，11日在銅鑼鄉逮捕巫嫌，現場另查獲一把手槍、5顆子彈以及安非他命、吸食器等物品。

警方詢後將巫嫌移送苗栗地檢署，檢方晚間開庭後依地院裁定觀察勒戒3個月，將巫嫌送交執行，其餘毒品及槍械部份，將待鑑驗結果出爐後再行釐清偵辦。

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(中時 )