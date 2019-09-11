項婕如、言明澔、卓毓彤（熊熊）、姚亦晴等演員11日出席《網紅的瘋狂世界》記者會，男主角吳思賢早上身體不適直奔醫院，缺席在家休養，特地透過電話跟大家打招呼，並為自己無法出席致歉。電視劇首集，熊熊陪項婕如追公車，觀眾目光全聚焦在熊熊的飽滿雪乳，她本人笑稱拍攝時不覺得，那天看播出，驚訝得連嘴裡的水都噴出，「我沒想到拍完效果是這樣。」

項婕如首次擔綱女主角，她坦言壓力頗大，粉絲讚「演技零負評」讓她非常開心，她本來有心理準備會收到批評聲浪，沒想到結果出乎她的意料。原來，她高中曾上過表特版，當時無意間看到自己竟然在上頭，而且下面一堆如「胸太小不給推」的負面留言，讓她嚇傻連忙請管理員撤下照片。對於她的演技，言明澔稱讚，「她有頭過身就過的感覺，比起剛進組的時候，她現在真的好很多。」

熊熊身材火辣。（粘耿豪攝）

熊熊坦言拍戲經驗沒有很多，但拍《鑑識英雄》時，王識賢曾提醒她，演員要先學會演自己，只有自己先演好了，才會被人家看見，她表示，「所以我不會覺得演自己沒特色，我私底下就是這樣的，比如那天小樂在讀劇本，我在後面做鬼臉。」她笑稱自己從綜藝出身，主持時總是要自己看鏡頭、找飯吃，算是一種本能反應，但拍戲反而不能看鏡頭，目前正在克制本能中。

(中時 )