首創台灣漫畫家歷史，第一位登上日本著名雜誌《週刊少年JUMP》連載作品的漫畫家彭傑，於日本發行多部漫畫作品，其中負責繪製的《轉生賢者的異世界》，日前於日本包含電子書銷量已發售破百萬，創下亮眼佳績。

彭傑於臉書上表示，其實自己並不是隨時都很有自信的人，大多數時候都覺得自己還不夠好，常常在進行自問自答的修行，然而一路走來，和伙伴們一起努力、白手起家，不靠任何外部金援和補助，一起紮紮實實地拿下了破百萬銷售的成績，心裡的感覺踏實不少。

彭傑說，在認真就輸了的荒唐年代，「我們很驕傲地靠著一步一腳印的努力證明天下無難事只怕有心人，接下來就要繼續抱持一顆中二的心，朝還沒實現的目標邁進。」

彭傑本名為彭希超，從建築師轉職為漫畫家，2010年就以短篇漫畫《牙與牙》登日，成為《少年Jump》創刊46年來首位在該雜誌刊載作品的海外漫畫，2015年3月，以《時間支配者》正式於「少年JUMP＋」APP上發布連載，《時間支配者》更在2017年改編為電視動畫於日本播出。

(中時 )