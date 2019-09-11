5G通訊網路在不久的未來將要建置，它需要更好的網路中繼系統，現在BAE系統公司，將開始試飛一種太陽能無人機，這種無人機可以在65000英尺(20.1公里)的高空飛行1年，希望它可提供5G網路中繼系統，是衛星的低成本替代品。

防衛世界(Defense World)報導，BAE公司今天宣布，已經完成收購英國中小型企業Prismatic Ltd的協議，該公司開發的是一款PHASA-35的太陽能無人機，它的試驗計劃將於2020年初開始，主要功能是安裝民用和軍用的電子有效載荷。

無人機採用了長壽命的充電電池技術，和超輕型的太陽能光電池，在一邊飛行一邊充電的模式下，可以飛行在20.1公里的高空中盤旋一年，這種性能能夠成為替代衛星的廉價方案。

自從兩家公司於2018年5月宣布合併以來，工程師們一直致力開發兩款翼展35公尺的太陽能無人機原型，安裝有各種感感器與有效載荷，在短短15個月內，該團隊已經交付了兩架全尺寸原型飛機，目前正在蘭開夏郡(Lancashire)工廠進行系統測試，為明年初的試飛做準備。

BAE系統公司首席技術官尼蓋爾‧華特漢德(Nigel Whitehead)表示：「太陽能長滯空飛機很可能在1年就達成初步運作的進度。」

PHASA-35採用超薄碳纖維複合材料製成，原型機翼展35公尺，重量僅150公斤，載重15公斤。

(中時電子報)