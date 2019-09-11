台藝大工藝設計系畢業的彭雲，從念鶯歌高職時就愛喝咖啡，思考將陶器的觸摸及使用的特殊觸感融入創作裡，製作出陶瓷手沖咖啡壺組，他說，手沖壺裝入熱水後，微微的暖熱從壺身傳導到手把上，感受到跟器皿之間的互動，讓他勇奪「2019陶瓷新品獎」日用類新品獎及市場潛力獎雙料冠軍。

彭雲在就讀鶯歌高職陶工科時開始喝咖啡，對生活陶情有獨鍾，從台藝大工藝設計系畢業後開始創業，他不愛市面上金屬大量製造的咖啡器皿質感，感覺應該用陶來嘗試製作咖啡用具，日器皿在製作及使用上都有時間堆疊的感覺。

彭雲說，這次製作的陶瓷手沖咖啡壺組，主要放在「觸摸」及「使用」兩個層面上，因此他特意留著沒有上釉的握把，直接觸摸時可以感受到陶器粗糙的感覺，在承裝熱水後，能夠透過把手傳導熱的感受，不像一般手沖壺手把具有隔熱效果，這種微微的反應，能感受到與器皿之間的互動。

彭雲經過近3個月的研發，突破最難接合的壺嘴及把手，還融入品酒的概念，把咖啡杯設計為清酒常用的淺杯。他說，大口緣較能迅速散發咖啡香氣，希望讓「品咖啡」成為另種風潮。

這一套《白粉引手沖咖啡壺》，不僅勇奪今年陶瓷新品獎的日用類新品獎、市場潛力獎，成為本屆新品獎的雙料贏家，也獲得鶯歌燒品牌的授權，目前已開始量產，喜歡的民眾也可至陶博館1樓陶品集選購。

(中時 )