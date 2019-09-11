《中國時報》11日和片商華映娛樂攜手舉行電影《花椒之味》特映活動，邀請家扶中心40位成員和豬哥亮兒女謝順福、謝金晶及歌手蔡旻佑共同觀影，該片由鄭秀文、賴雅妍和李曉峰主演，深刻描寫家庭親情，蔡旻佑表示之前看到《花椒》預告片就深受感動，加上非常喜愛監製許鞍華執導的《桃姐》，直呼：「感覺會非常揪心！」特地在新專輯宣傳期抽空來看片，進影廳前還說：「要先去買面紙！」

蔡旻佑期待進影廳噴淚。（粘耿豪攝）

蔡旻佑看片時只要一入戲，就會在影廳飆淚，「很容易因為一些劇情安排，觸動一些我個人經驗。」談到和家人相處，蔡旻佑表示在家和媽媽非常親密，也最受爸媽寵愛，因此少有爭執，他反而對手足們感到不好意思，還會提醒媽媽：「妹妹就在旁邊，媽媽妳還這麼偏心，這樣對嗎？」

獨自搬出去住後，蔡旻佑更成為手足間和父母溝通的橋樑，他提到最近大嫂和媽媽因生活習慣不同出現「婆媳問題」，大嫂知道媽媽最聽他的話，趕緊打電話向他求救，他也把收服媽媽的心法傳授給大嫂，提醒對方在媽媽生氣時少說話，事後多撒嬌，蔡旻佑更親自出馬，「假裝沒發生這件事情，打電話和媽媽撒嬌一下，看她會不會心情好一點。」

家扶中心資深社工師李勝傑今協助邀來不少服務家庭，他表示原本就有許多家長注意到《花椒之味》，盼孩子看完電影能理解手足和家人的重要性，加上其中不少單親或隔代教養家庭，家長平日忙於工作，不常陪伴小孩，偶爾能在前往看電影的路上多點相處時間，並且讓孩子在影廳放下手上3C通訊用品，共享珍貴的親子時光。該片12日在台上映。

(中時 )