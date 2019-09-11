彰化縣政府１１日舉辦「108年度慶祝教師節表揚資深暨優良教育人員大會」，王縣長親自頒獎並與各受獎教師個別合影及出席會後餐敘，以嘉慰教師誨人不倦之工作辛勞，表達對辛勤耕耘無私奉獻的教師們最誠摯的感謝。

彰化縣政府為嘉勉縣內在教育無私奉獻、默默耕耘優秀的教育人員頒獎予師鐸獎5名、特殊優良教師53名、教育奉獻獎4名、杏壇芬芳獎個人組6名、團體組2組、優良特殊教育人員4名，服務滿20年、30年及40年之資深優良教師211名，傑出園長9名、服務滿20年以上資深教保人員4名、優良教保人員92名，共計400名，

王惠美說，一年一度教師節來臨前，在這感恩時刻，感謝老師奉獻教育、為國育才，並以人本為主、懷有包容的心，引導孩子走上人生正途。期勉老師們勿忘初衷，好的教育培育出優質人才，讓孩子適性揚才，有快樂學習空間，發揮自己專長。

王惠美指出，彰化縣深耕教育有四大面向，一是閱讀教育：透過閱讀讓孩子們增廣見聞、學習獨立思考；二是童軍教育：童軍生活從小培養孩子們品格教育；三是與國際接軌：期勉與所有教師一起努力，為孩子拓展國際觀；四是科技能力：科技發展日新月異，讓孩子跟上時代、期待不斷創新、與時俱進。

(中時 )