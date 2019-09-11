小優近日參加中天《麻辣天后傳》，她自稱有豐富「抓猴」經歷，因為被劈腿過，加上個性比較多疑，會利用「IG定位」、「手機定位」、「照片倒影」等線索找出男友是否出軌。

小優透露，她曾交往一任男友，因為對方住得比較遠，所以她每天都會觀察男友IG，看哪些女生來按男友照片讚，「比較漂亮的女生，我會把她帳號背起來列為黑名單，我還會申請小號去追蹤這些女生。」某天早上，她發現黑名單之一的女生PO出一張自己做的早午餐照片，乍看很普通，但她越看越不對，「我當時看照片，覺得盤子很像我男友家裡的盤子。」

小優自稱抓猴經歷豐富。（中天提供）

當時IG可看照片定位，小優立刻找出定位，發現居然在男友家附近，「我打給男友，問說早餐好吃嗎？他嚇了一跳，但強調女生只是來家裡做早餐，做完就走了。」因為沒有其他證據，她只好作罷。又有一次她與男友說好要一起看電影《華爾街之狼》，朋友邀約她都拒絕，但男友突然打來，說在家和弟弟看電影，可能不會接她電話，她起疑打開IG搜尋《華爾街之狼》的Hashtag（標籤），發現黑名單之中的女生，剛好PO出一張電視畫面，打上「#華爾街之狼」。

小優死命想從照片中找出蛛絲馬跡，還看照片看到凌晨，終於被她發現電視的倒影，有男友T恤的LOGO圖案，「隔天打給男友，我就說《華爾街之狼》好看嗎？他沉默10秒，才支支吾吾地說，那個女生看完就走了。」不過小優也坦承，當時男友立刻來找她，她就心軟原諒了，此話一出被眾人笑罵，「真的鬼遮眼。」

(中時 )