電影《星際救援》主角布萊德彼特近日赴日宣傳，在強颱「法西」猛烈襲擊日本之下，一度謠傳久未訪日的小布要變成「不來的彼特」，取消日本宣傳行程。經過查證，他的班機確實因為颱風有影響，但肯定將會出席明後兩天分別在日本科學未來館，以及六本木戲院的首映紅毯活動，以行動表達對新片的力挺支持。

小布在片中被吊到30呎高處，讓他在大約3、4樓高的高度演出。而為了營造太空中無重力的感覺，劇組還特別搭造水平與垂直兩個版本的相同場景，讓小布在兩種不同的水平裡演出2 次，才能營造他無重力的飄浮狀態。

該片打造吻合未來數十年人類航太科技發展可達的水準，找來以《敦克爾克大行動》入圍奧斯卡最佳攝影的伊特范霍伊特瑪（Hoyte Van Hoytema）擔任攝影指導，他繼《星際效應》後再度掌鏡太空題材電影，更選擇膠卷底片來呈現行星的氛圍。

劇組表示：「用膠卷才能捕捉更多的影像畫面，也才能得到數位拍攝不會有的細節。火星通訊中心、圓頂建築等等都有營造氛圍的顏色，用略帶橘色的灰色光線帶點霧來強化濕氣重的感覺。」該片20日上映。

(中時 )