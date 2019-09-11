國立台灣藝術大學「大觀國際表演藝術節」11日開幕，邀請藝術節節目台藝大自製《時光冉冉》、「張婷婷獨立製作」《時空抽屜》現場演出節目片段，團長廖昌彥、四把椅子劇團團長竺定誼、台藝大音樂系主任孫巧玲介紹節目內涵，並播放九檔節目宣傳影片，最後由台藝大音樂系木管五重奏演出中場表演。

總策展人陳志誠校長致詞表示，大台北藝術節的構思不同於單一化的藝術表演，而是朝向多元化，包含展、演、映的藝術節，除了9月底開始的大觀國際表演藝術節，還有10月中旬及11月中旬陸續啟動的當代藝術雙年展系列「限時動態-超領域國際展」與「法國電影十月天」影展。大台北藝術節最主要希望透過擁有新北市眾多人口與腹地潛力，充分發揮台藝大藝術文化的能量。

台藝大前校長黃光男校務顧問致詞表示，大型藝術節屬於藝術創意產業，陳志誠校長藉由文化經濟體理念，將台藝大的產能無限提升，將創意產生價值，價值生成產業，相當以台藝大為榮，也非常期待今年的藝術節節目。

購票資訊兩廳院售票系統「2019大觀國際表演藝術節」網址https://reurl.cc/Qp3442或洽國立台灣藝術大學藝文中心02-22722181分機1751。

(旺報 )