王瞳與馬俊麟戲裡情侶，戲外傳曖昧，馬妻梁敏婷數度在網路社群吐心聲，本以為事情已告一段落，11日周刊又報導王瞳與馬俊麟4天約會2次，先是健身房碰面，再一起吃宵夜，男方還同時傳甜言蜜語給老婆，據了解，馬俊麟當晚9點多到健身房，王瞳晚上10點33分到，兩人10點54分一起離開。對此，兩人透過經紀公司喊冤，強調是朋友巧遇，而王瞳原定11日參加《綜藝大集合》，當天早上臨時取消通告，目前僅透過經紀公司對外澄清此事。

經紀公司對外表示，已將兩人嚴厲痛罵一頓，坦言兩人戲裡戲外都受到關注，《大時代》現在也很燒腦後面的結局走向，兩個人免不了要對戲，但為了自己的家人，同事之間要懂得避嫌不要造成無謂的困擾。經紀公司也解釋，王瞳當晚在健身房巧遇馬俊麟，兩人基於朋友情誼，一起吃宵夜，實在不懂何來「密會」之說，兩人自始至終都在公開場合，肢體沒有踰矩接觸。

馬俊麟（左）與老婆一起健身。（摘錄自馬俊麟IG）

經紀公司還透露，馬俊麟好不容易跟妻子的感情才修復許多，消息一出來，兩人關係立刻降至冰點，雖然基於尊重藝人的立場，公司不會多加干涉，但對於本來就對婚姻沒有安全感的馬妻無疑是雪上加霜。馬俊麟對於此事非常生氣，他認為自己跟朋友在公開場合碰面，被寫成「密會」，早上湧出非常多不理性的酸民謾罵，甚至要他道歉，但他真的不知道道歉的對象應該是誰，畢竟，他們在健身房與吃宵夜的過程，沒有任何踰矩舉動，所以乾脆氣到把臉書關閉，目前努力修補夫妻關係中。

至於是否對兩人祭出處罰，經紀公司無奈回應，「只要沒結婚就是單身，不管王瞳要交幾個男友，本來就是她的自由，更何況這次他們兩人根本不是密會，是朋友巧遇，也沒有任何踰矩行為，我們不是無理的經紀公司，不會隨風起舞就對藝人做出不理性的處置。」民視則回應，王瞳取消《綜藝大集合》通告，是電視台考量不要因為新聞事件影響節目外景錄影，加上下一檔八點檔《多情城市》開始宣傳了，所以請蘇晏霈為戲宣傳前去錄影。

(中時 )