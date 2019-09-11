前總統陳水扁8日出席「908台灣國」募款餐會時上台致詞，遭質疑踩紅線。針對矯正署想抓他回籠，阿扁甚至嗆政府不要逼選總統。有粉專對此舉辦網路投票，問蔡英文總統執政期間，阿扁有可能被關回去嗎？網友竟一面倒，都說不可能。

「老天鵝娛樂」粉專在臉書指出，阿扁公開站台，為一邊一國行動黨拉票，遭質疑違反保外就醫四不原則，他表示縱使是受刑人也有憲法保障的言論自由及參加政黨的結社自由，還嗆矯正署「來抓啊！不要逼我選總統！？」該粉專為此舉辦了網路投票，「你覺得蔡英文執政期間，阿扁有可能被關回去嗎？」至截稿為止，已有1萬3千名網友投票，78%網友表示不可能、22%則認為有可能。

網友說：「支持關回去，礙於人權，讓他出來透氣還不安分，關回去！」、「很厲害的算計，這個時候對小英來說投鼠忌器。」、「得了便宜又賣乖。」、「血很多時，不會用到『大還丹』」、「希望他被關回去，但現實又不太可能。」、「現在把他關回去，小英會失去獨派的票啊，要關也是選完秋後算帳。」、「關起來，拜託。」

也有網友認為，「阿扁一定是有十足的把握才敢這樣，還記得陳幸妤說過那個誰誰誰，哪個沒拿過我爸的錢⋯。」

(中時電子報)