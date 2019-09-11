苗栗縣消防局11日晚間10時許接獲通報，指稱苗栗市地方法院前發生車輛火警，消防隊員前往灌救，3分鐘內撲滅火勢。

消防局通報苗栗人車前往灌救並迅速撲滅火勢，經確認為工程車上標線施工用瓦斯起火，幸好未釀傷亡也未波及車輛，起火原因有待進一步調查釐清。

(中時 )

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