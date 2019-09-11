工程車上瓦斯起火 消防隊員火速救援 22:342019/09/11 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗市地方法院前車輛發生火警，消防隊員獲報立刻前往現場撲滅火勢。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局11日晚間10時許接獲通報，指稱苗栗市地方法院前發生車輛火警，消防隊員前往灌救，3分鐘內撲滅火勢。 消防局通報苗栗人車前往灌救並迅速撲滅火勢，經確認為工程車上標線施工用瓦斯起火，幸好未釀傷亡也未波及車輛，起火原因有待進一步調查釐清。 (中時 ) #火勢 #撲滅 #車輛 #消防局 #苗栗 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹南透天厝 破獲大麻栽種場 04:102019/09/07 地方新聞 北宜公路頭成段兩車對撞 5人受傷 16:302019/09/07 社會 旗山騎士摔入山溝 1死1重傷 20:062019/09/07 社會 沒車出勤 消防員騎腳踏車救護？ 13:352019/09/08 社會 美術名家年展開幕 大師開講 04:102019/09/09 地方新聞 逮捕砂石場槍手 苗議長頒破案獎金 16:362019/09/09 社會 萬華警分局、消防分隊大樓啟用 柯文哲剪綵快閃離開 15:022019/09/10 社會 有你們真好 男子命懸一線感謝警消及時救援 17:242019/09/10 社會 竹縣消防獲績優救護人員團體金質獎 17:072019/09/11 社會 假冒刑警槍拒捕被逮 毒蟲檢方送交執行3個月觀察勒戒 21:322019/09/11 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 陳菊以訟止謗 首戰敗評小林滅村費鴻泰無罪 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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