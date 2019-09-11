中正大學「重構大學路」計畫與「七星藥局」共同舉辦「烈風光影－民雄老照片展」11日上午在民雄登元圖書館舉辦開幕茶會。（張亦惠攝）

中正大學「重構大學路」計畫與「七星藥局」共同舉辦「烈風光影－民雄老照片展」11日上午在民雄登元圖書館舉辦開幕茶會，重構大學路計畫主持人管中祥表示，近年來民雄的變化越來越大，藉由蒐集老照片的過程「拋玉引玉」讓更多人願意分享自己的在地記憶，並關心地方文化。

上午東榮國小52名國小五年級學生都到場參加開幕，並由七星藥局藥師吳至鎧精選20張展覽照片介紹，台下學生聽得津津有味。校長鄭秀津表示，帶學生來看展覽是要學生對在地有認識，進而產生認同跟後續行動，回到學校後老師也會針對這部分加以介紹，並融入科技課程中，讓科技與人文並進。

這次展出的近百張老照片中，有近半是來自七星藥局，另外也有很大一部分來自陳實華洋樓的後代，吳至鎧說，當初因為爸爸的兩張地圖而與重構大學路有了接觸，經歷多次田野調查、導覽活動，再藉由這次的老照片展，喚起更多人對家鄉的回憶，加入保存地方文史行列。

管中祥提到，這次辦展覽有3個主要目的，一是讓大家更認識自己的家鄉；二是喚起記憶；三則是因近來民雄變化很大，在發展的同時也希望大家能關心地方的歷史文。管也說，在徵求照片的過程中，有人覺得這些東西沒什麼，但即便是普通的街拍，都能看出當時的街景及情境。

這次展覽日期從9月11日到20日（13日、15日、16日休館），每天下午2點半有藥師吳至鎧的導覽，展出的近百張民雄老照片中，有名門望族的家庭合影，也有庶民百姓的農耕生活；有1960年代的大士爺祭，也有設立百年的民雄長老教會的早期樣貌，值得前往一探民雄的過去的樣貌。

(中時 )