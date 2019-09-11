中信兄弟球星「恰恰」彭政閔今年即將退役，距離9月29日退休戰僅剩18天，不過近期打擊手感火燙，今日單場5支4超猛打賞之外，還在6局下半敲出2分打點全壘打，是生涯第192轟，打下3分打點為全隊最多，率領兄弟以9比2擊敗Lamigo桃猿，同時先發投手萊福力拿下本季對戰桃猿首勝。

倒數18天退休，不過中信兄弟41歲老將彭政閔可一點都不顯疲態，前3局桃猿攻下2分領先，6局下半一壘有人的情況下，彭政閔對尼克斯敲出左外野方向全壘打，將比數追平成2比2，同時為生涯第192轟。

7局下半兄弟趁勝追擊，靠6支安打及高飛犧牲打攻下4分大局，由王勝偉敲出超前安，此為他生涯第1200支安打，而桃猿連換黃子鵬、葉家淇、王躍霖都無法凍結兄弟攻勢。8局下半彭政閔在一、二壘有人的情況下，面對林逸翔敲出左外野方向安打，且帶有1分打點，將比數拉開成9比2，最終就由中信兄弟收下勝利。

而兄弟先發投手萊福力主投7局被敲6支安打，失2分僅有1分自責分，收下面對Lamigo桃猿本季首場勝利，為本季第7勝。

彭政閔本場比賽「鐵支」4支安打，同時敲出追平的2分全壘打，獲選為本場比賽單場MVP，彭政閔在賽後笑說要把榮耀獻給今天生日的父親。而彭政閔更在賽後表達對球迷的感謝，「非常開心能和大家在球場上打球，謝謝球迷，很幸運有你們一起走過剩下的日子。929(退休戰)之後，希望還能繼續打球，一起前進總冠軍。」

(中時電子報)