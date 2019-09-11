美中貿易戰意外造就加拿大龍蝦出口暴增

美國總統川普發動對中國大陸的貿易戰，雙方互相加徵高額關稅，許多專家分析哪些國家與產業在這場貿易大戰中獲益，被點名的有越南、台灣、南韓等等。不過有個意外的大贏家卻較少被提及，它是中國大陸富裕階層在這段期間吃出來的「世界第一」：加拿大龍蝦。

據英國《衛報》(The Guardian)報導，加拿大的龍蝦業近年來處於史上最繁榮時期，龍蝦價格創下歷史新高。造成這個短期現像是因為美中貿易戰打到後來，中共開始對美國進口活龍蝦課徵高額關稅，貿易戰雖被迫應戰，大陸富豪們的龍蝦還是要吃，於是他們把龐大胃納量轉向加拿大。

報導說，加拿大2019年出口的活龍蝦數量是一年前的2倍，預計加拿大龍蝦在全球市場的份額會持續快速增長，2025年將超過30億美元，這個數字是2010年的3倍，而大部份的買主都在亞洲，尤其是中國大陸。

9年前大陸沒多少人會買進口活龍蝦，但快速增長的中產階級和富人階層刺激了對活海鮮的需求。前幾年美國和加拿大向大陸出口的龍蝦數量大致相同，但到今年6月，美國龍蝦最大的出口地緬因州，只供應大陸15％的龍蝦，而加拿大的市場份額暴增為85%。

報導表示，今年7月川普再調高大陸商品關稅後，中共的反制措施也讓美國龍蝦業者雪上加霜。加拿大則更加鞏固其市場支配地位，成為世界上最大的龍蝦供應商。

對美國龍蝦業者來說，苦日子還不知要熬多久。今年前半年，美國出口到大陸的龍蝦為220萬磅，而去年同期則是1200萬磅，只剩不到2成。緬因州龍蝦業者說，從未經歷過如此黯淡的市況，過去的一年裡，他們對中國大陸的出口已幾乎完全停止，因此必須解僱半數員工。

這場貿易戰帶給美國龍蝦業者與漁民的痛苦可以想見，但目前仍沒有任何跡象顯示美國政府了解他們的困境，黯淡的前景仍看不到盡頭。

(中時電子報)