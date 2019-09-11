2020總統大選有可能是韓、郭、蔡三人對決，文化大學新聞系主任胡幼偉3句話形容3人，韓是個沒壞心眼的漢子；郭是注重個人利益的商人，蔡則是個死守台獨意識，走不出死胡同的人。

對於如何選擇，胡幼偉說，郭大節守不住，情勢看不清，怎能做領袖呢？蔡除了搞些整人的把戲，沒其他特長，再選她，不是Let’s win，而是Let’s die！沒戲！說穿了，也沒那麼複雜是吧？

胡幼偉說，就這樣，做個選擇吧！實在不需要在那些小事情上做什麼大文章了。「你說我支持韓，沒錯，我是支持他；但我支持他，不是因為他是個聖人，只是覺得，國家由他來領頭，不會幹出什麼危險荒唐事。因為看得很平實平淡，所以，也不會因為韓有點什麼小狀況，就打消了對韓的支持。

胡幼偉說，選總統，不要好像在選聖人一樣，在他看來，韓就是個沒壞心眼的漢子，郭就是個注重個人利益的商人，蔡呢，是個死守台獨意識，走不出死胡同的人。

胡幼偉表示，選舉制度設計死拖活拖，時間一拖久，往往比的就是在投票前，誰出的錯比較多而已。於是，整個社會都變成小鼻子小眼睛的，哪一位出點什麼小狀況，就被放大處理，好像突然發現什麼大事一樣。

他開玩笑說，要是再兩百天才投票，那韓、郭和蔡3人的民調都毀了！因為大家眼裡，盡是3人每天「新出現的缺點」，那民調數字能高嗎？

(中時 )