桃園市龍潭分局為因應連續3天的中秋節假期，針對轄區易壅塞路段研擬規畫交通疏導作為，包括石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估連續期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，警方貼心規畫替代道路讓遊客選擇，避免塞車氣飽飽敗興而歸。

龍潭警方依過去疏導經驗，認為龍潭區前往小人國、六福村等遊樂區的主要道路中原路路幅較為狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路、大昌路交流道等重要道路，為了避免交通壅塞，警方將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警分局分局長蕭欽杰特別呼籲民眾出門旅遊「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於龍潭區各重要道路及遊樂區周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規畫行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

為確保連續假期的交通順暢，龍潭分局也以分局現有警力為主，結合義警、民防、義交等協勤民力並透過溝通協調，以發揮整合成效，另置重點於觀光景點周邊道路加強交通疏導作為。

(中時 )