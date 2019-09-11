熱身賽就曾經擊敗過美國的澳洲，複賽更是力克法國，今晚面對實力稍遜的捷克，靠著效力於馬刺的米爾斯攻下24分、6助攻，82比70搭上四強末班車，這也是澳洲男籃史上第一次在世界盃闖進最後四強，13日將與西班牙爭奪決賽門票。

澳洲雖然名聲不顯，但陣中有不少在美國NBA打球的球員，分組預賽斬殺立陶宛、加拿大與塞內加爾，複賽連克法國和多明尼加，挾著五戰全勝之姿安抵八強港口。

與美國同組的捷克，預賽爆冷幹掉土耳其，複賽大勝巴西、小負希臘，在三隊積分相同的情況下驚險搶到八強門票。

此役澳洲在打完上半場僅領先3分，易籃後風雲變色，澳洲靠著單節30比18的攻勢奠定勝利基礎，最終以12分之差輕騎過關。

米爾斯全場15投9中，包含3顆三分球，是澳洲獲勝的最大功臣，古爾丁14分，波格特10分；捷克陣營，上賽季效力於巫師，今年夏天轉戰公牛的薩托蘭斯基13分、9籃板、13助攻，差一個籃板就能完成大三元。

(中時電子報)