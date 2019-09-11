昔日動感女星上官明莉今（11日）接受《中時電子報》專訪，暢談日前親身參加韓國瑜新北造勢活動的感動心情，她坦言長這麼大從未見過如此盛況、35萬韓粉旗海飄揚的造勢活動，讓她當下忍不住全身顫抖、激動又感動，甚至還有點哽咽想哭，「與其是支持韓國瑜，我要講坦白話，我更熱愛中華民國、更熱愛這面國旗，那種感動，我相信很多人都看到了！」

上官明莉透露自己是從去年高雄三山造勢上，開始注意到韓國瑜，她一度笑問：「我可以直講嗎？」坦言對韓國瑜印象就如同好學校的壞學生、那種叛逆小子的樣子。

上官明莉欣賞韓國瑜的直言、不拐彎抹腳的直爽性子，但有時也為韓國瑜捏把冷汗，「有時他情緒一來，講的話比較激動，或許他是累積很久心中委屈，有幾次聽到他講幾句話，我個人不是很認同他這樣，我也希望他婉轉表達。」不過上官明莉將心比心，認為一個人會這樣說話，一定是內心委屈不平，才會這樣表達，於是很快就釋懷了。

而上官明莉也隔空為韓國瑜加油打氣，要他把身邊抹黑、不實報導等，當作成是一種業，承受下來，她認為老天是有眼的，人在做天在看，只要韓國瑜一心向民相信老天不會辜負他的，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，韓市長你要撐住、加油，黎明之前的黑暗不會太久。」

(中時電子報)