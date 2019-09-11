喝茶過去被視為「不夠時尚」，年輕人多半喜愛罐裝茶、手搖飲料，從小在茶園長大的莊惠玟，有感台灣的茶葉品質優秀，甚至超越日本，卻僅有少數人懂得品茶，耕耘茶產業多年的她，希望透充滿質感的品茶空間，推廣台灣的「茶產業文藝復興」。

一說起台灣茶產業便侃侃而談的莊惠玟，除了從小耳濡目染之外，還是全國製茶與茶道冠軍得主，對茶產業的歷史與脈絡知之甚深，幾乎是一本行動茶文化百科全書的她，最「悶」的就是台灣擁有高品質茶葉，卻像蒙塵的珍珠不被欣賞。

現今台灣人雖喝茶，但喝的多半是罐裝或是手搖茶飲，真正的好茶卻僅有少部分人懂得品嘗。莊惠玟為了打破大眾對茶葉的誤解，在自己經營的品茶空間，用大眾可負擔得起的價位，奉上一壺頂級東方美人茶，她認為喝過好茶，才能建立標準去分辨茶的優劣。

「台灣的茶葉品質早已超越日本。」莊惠玟解釋，台灣的茶葉農藥檢驗合格率超過99％，全台灣從北到南各有不同的茶葉品項，甚至低海拔的特色茶也有擁護者，像是東方美人茶、蜜香紅茶等，在愛茶人之間相當受歡迎，她認為台灣不該放棄自己的優勢，而去迷信外國的月亮比較圓。

留學澳洲研讀企業管理的莊惠玟，自承所做的一切包括留學，都是為了回台推廣茶產業，自已經營了一間小小的茶館，寧靜別具質感的空間，就像獨立咖啡館一樣充滿個性，莊惠玟希望大家勇敢地踏進來，從一杯茶開始認識真正的好茶。

(中時 )