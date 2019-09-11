新北市樹林區南園里與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程。（江怡臻服務處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區南園里與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程。（江怡臻服務處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區南園區與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程。（江怡臻服務處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區南園區與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程。（江怡臻服務處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區南園區與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程。（江怡臻服務處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區南園區與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程。（江怡臻服務處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區南園區與艾思博運動顧問公司，攜手在柑園五里活動中心舉辦長者健康促進課程，針對銀髮族設計運動項目、遊戲，盼能培養銀髮族良好的運動習慣，同時預防長者失智失能狀況，9月9日為開課首日，樹林區長陳奇正、前立委黃志雄和市議員江怡臻皆派員出席，土城區日新里長無信坪也前往觀摩，課程共12周。

南園里長李培鈺表示，樹林南園里是新北市人口第5多的里，更是樹林區第一大里，里內大樓林立，65歲以上長輩約1600位，今年起舉辦長者健康促進課程，邀集長輩們外出活動，增進彼此情感外，促進身體健康，9日活動共120多位長輩參與，其中更有高齡90歲的陳伯伯熱情不減，跟著眾人「動次動」。

9月9日是為期12週的課程第一天，江怡臻逢議會開議第一天無法參與，由服務處主任嚴之莨前往致意關心，並替長輩準備小點心；江怡臻表示，感謝衛生福利部委辦這麼棒的活動，未來也將配合鄰里持續推動、協助結合社區辦理相關健康促進活動，照顧長輩們健康。

此外，土城區日新里里長吳信坪也前往觀摩並表示，日新里共有700多位長輩，未來將在里內推廣健康促進課程，邀集里內長輩參與。

(中時 )