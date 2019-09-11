一項小型新研究表明，「生物學年齡」可能可以透過激素補充來改變，這似乎是個好消息，意謂著延壽回春是有可能的。

生活科學(Live Science)報導，加州私人研究中心「免疫介入」(Intervene Immune)研究所，對9名健康志願者(年齡在51至65歲，白人男子)，這9人服用了生長激素、抗糖尿病藥物脫氫表雄酮（DHEA）和二甲雙胍，和激素補充劑的混合物，也就是俗稱的「雞尾酒療法」。每位志願者每周服用一次混合藥物，並持續一年。然後科學家分析他們的DNA結構，結果發現，參與者的平均生物年齡，至少減少了2.5年。 研究成果發表在9月8日的衰老細胞雜誌(Aging Cell)上。

論文的主要作者，「免疫介入」研究中心的首席科學官兼聯合創始人葛雷葛里‧費西(Gregory Fahy)解釋，這場試驗的原本目前並非扭轉生物時鐘，而是想要了解混合藥物能否扭轉了胸腺的萎縮?胸腺是人體的免疫器官，它可將未成熟的免疫細胞，訓練成能夠摧毀入侵病原體的特化細胞(B細胞和T細胞)。

胸腺是如此重要的器官，然而它的功能卻在青春期後就逐步開始惡化，並隨著腺體失去組織，被脂肪浸潤而繼續減少，這會使得人體的免疫細胞逐步失去判斷力，有些免疫學家認為，這就是衰老的特徵。

那麼，胸腺能不能再生呢? 胸腺再生是不是抗衰老的關鍵?費西就是這樣想的，他對胸腺的研究可以追溯到1986年，當時他讀了一份論文，提到科學家將年輕小鼠的胸腺移植到老鼠體內，成功使的老鼠免疫系統恢復活力。令他感到驚訝的是，似乎沒有人繼續推進這個實驗，也沒有進行人體臨床試驗，因此他決定自己來，在他在46歲時，他用自己做為實驗對象，自己注射生長激素DHEA(脫氫表雄酮 )，經過一個月，他發現了自己胸腺有一些再生的現象，感到非常振奮。因此，他想在一個更大規模的研究複製這一發現。

他的9名志願者也進行與他10年前類似的療程，費西發現了他們受損的胸腺組織，已經開始恢復並且正在產生新的特化免疫細胞群體的證據。

費西說：「除了胸腺回復之外，我也看到除了改善免疫系統之外的其他成果，比如腎臟功能也有提升，開始更有效地從血液中過濾毒素，這個結果與1988年小鼠研究的結果相呼應，當時研究是，將年輕小鼠的胸腺，移植到老年小鼠身上，結果不但免疫功能提升，腎臟的功能也有改善。」

費西表示，就是他發覺，9名志願者有了一連串的正向改變後，才聯繫了加州大學洛杉磯分校(UCLA)的遺傳生物學家史蒂夫‧霍瓦茲(Steve Horvath)，他以開發高度準確的遺傳時鐘而聞名，看看藥物試驗是否改變了參與者的「生物學年齡」。

霍瓦茲 以驗血的方式，取得參與者的DNA，他以四種已經確立的遺傳時鐘作為基準，再與試驗者的DNA做比對，結果發現試驗者的生物學年齡估計值減少，而他們的總體預期壽命值增加，並且在試驗結束後6個月後，似乎仍保持完整，沒有所謂快速凋亡的情況。

瑞典卡洛琳斯卡醫學院(Karolinska Institutet)研究所的分子流行病學家薩拉‧海格(SaraHägg)表示，我們對生物學年齡的研究還很粗淺，但確實從未出現過DNA可以逆轉的說法，特別是利用藥物干預之後。

海格表示，我們的DNA在我們的生命歷程中，它的螺旋結構是一段段的化學標籤，這些標籤包括由碳和氫組成的甲基，它們黏附在DNA上，我們的細胞就「讀取」這些特定的遺傳信息片段，然後進行新陳代謝。

隨著年歲的增加，DNA的端粒會縮短，這使得細胞分裂的次數有其限制，也就是衰老。海格表示，端粒特徵就可用於計算一個人在兩到三年內的生物學年齡。

至於能否逆轉，海格說她沒參與研究，很難說明這是不是代表衰老停止或是回春，這都還需要進一步的研究。

對於其他同業的質疑，費西承認，目前尚不清楚每種藥物如何促進抗衰老作用，而且因為樣本量很小，所以研究結果是否能適用在其他人也不能確定。

(中時電子報)