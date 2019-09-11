為爭取全國近5萬名醫師，以及醫療相關團體支持，國民黨中央黨部下周三將成立「醫療委員會」，由80位跨黨派、涵括醫療界8大面向的重量人士擔任委員或顧問；另將在11月12日醫師節成立「全國醫療界挺韓國瑜後援會」，向醫療界發出「穿雲劍」，凝聚醫療界，力挺韓當選、國民黨重返執政。

國民黨醫療委員會主委由前醫師公會全國聯合會秘書長蔡明忠出任，他也是韓國瑜國政顧問團醫療組副召集人，將身兼韓國瑜全國醫療後援會總召。值得注意的是，蔡英文總統、郭台銘及柯文哲也各擁醫界人脈，尤其蔡總統近期頻頻出席醫界活動、成立醫師挺英後援會，醫師公會全聯會理事長邱泰源是民進黨不分區立委，主導挺英，而蔡明忠與前醫師公會全聯會理事長蘇清泉則是挺藍，醫界選票爭奪戰已在檯面下開打。

黨務人士指出，黨中央已設有原民、客家、新住民、婦女委員會，專責協助照顧特定群族；鑑於醫療長照是台灣社會日益迫切的議題，決定下周增設「醫療委員會」，將由黨主席吳敦義為委員、顧問及幹部頒發聘書，並邀韓國瑜國政顧問團總召張善政、北辦主任鄭世維到場觀禮。

據悉，醫療委員會號召西醫師、中醫師、牙醫師、藥師／生、護理師／ 士、醫檢師／生、公衛及醫療機構等8大領域的重量人士，委員、顧問共計約80人，包括前衛生署長邱淑媞、新黨台北市議員潘懷宗都在名單當中，目的在凝聚醫療團體及從業人員向心力，重塑醫療專業形象，讓台灣人民找回自我生命尊嚴，進而認同與支持國民黨。

蔡明忠受訪表示，醫療委員會成員約有7至8成不是國民黨籍，但認同國民黨，不願再忍受民進黨執政亂象，不過限於職務不便曝光。至於醫界挺藍、挺綠或挺郭佔多數？蔡明忠說：「當然挺藍較多，只是多不便公開表態，但只要國民黨做得好，就算親綠也會挺藍。」

他強調，國民黨不是以對抗心態串連醫療團體，也不是想管控醫界或約束民眾，而是讓人民得到尊嚴與專業照顧，過程中會與其他政黨良性競爭。

醫療委員會成立後，服務團隊將於北、中、南、花東地區舉辦醫療界座談與後援會，另預訂11月12日醫師節成立「全國醫療界挺韓國瑜後援會」，向醫療界發出「穿雲劍」，凝聚醫療界挺韓力量，力助國民黨重返執政；醫療委員會也將與韓國瑜競選團隊密切分工合作，提供國政顧問團醫療長照政策意見。

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(中時 )