高雄市議員黃捷在議會脫線質詢，一舉讓她贏得「白眼女神」封號，綠營大聲喊讚，但也引發許多市民反彈。有人在臉書設立《罷免高雄市議員黃捷》粉專，推動罷免連署事宜，遏止不理性質詢方式。該臉書粉專在9月1日首次罷免連署，即有超過千人來連署，再接再厲，將在9/15日展開第三波活動，可望早日跨過第一階段2900份簽署門檻。
《罷免高雄市議員黃捷》粉專指，出第三波罷免鳳山白眼狼黃孑活動又開始了。時間：9/15日下午12：30--16：30；地點：鳳山鳳林路186號(店名：鳳林黑豬肉手工香腸)
為鼓勵鳳山選區市民積極參與，該粉專特別提供前100名來簽署罷免黃孑連署書者，免費——免費贈送30元大腸包小腸，發完為止。並在現場銷售罷孑包和小物，歡迎現場購買，募集資金支持罷免黃孑行動。
該粉專特地呼籲：「鳳山人，你們手中那份罷免書，對於守護鳳山幸福，是非常重要的。真心請你們前來參與活動，不為什麼……只為讓高雄鳳山更好！」
(中時電子報)
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