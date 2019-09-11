俄計劃2020年開建2艘直升機航母

據俄羅斯造船界2名消息人士指出，經過數年的籌劃，俄國終於決定在明年開工建造首批2艘用於兩棲登陸的通用型直升機母艦。

《衛星通訊社》引述消息人士的話說，傳聞已久的自製直升機母艦將於2020年5在俄克里米亞共和國刻赤市造船廠開工建造。這2艘通用型直升機母艦排水量為1.5萬噸，可攜載10餘架各級直升機和多艘登陸艇。首艦計畫於2027年末交付俄海軍使用。

俄羅斯工業和貿易部部長鄧尼斯．曼圖羅夫在8月份曾指出，俄羅斯需要能夠攜載直升機的戰艦，9月初他再次表示俄羅斯有能力建造直升機航母並出口海外。

俄曾經公布過新設計如圖中的直升機母艦，並聲稱要在2022年完成自製直升機母艦的計畫。但目前決定建造的可能是圖中經過修改後噸位稍小的設計案。(圖/海軍情報網)

莫斯科曾於2011年與法國簽署「西北風」級(Mistral)直升機航母進口合同，2014年烏克蘭危機爆發後，美國策動西方國家對俄進行制裁，法國已建造完成的直升機母艦無法交付俄羅斯。最後法國政府決定毀約，向俄方支付了9.5億歐元的賠償金，已建造的西北風級直升機航母則轉賣給埃及。

據俄軍方透露，俄國曾設計一款直升機母艦稱為Priboy，由克羅洛夫國家研究中心(Krylov State Research Center )研發，它與西北風級類似，可以運送部隊進行兩棲登陸作戰，艦甲板出動直升機，船尾則是登陸艇與兩棲戰車的出入口。不過它的排水量為2.3萬噸，與前述不符。另一款伊凡格林(Ivan Gren)級則是購買西北風級之前所建造，於2018年服役，只有2艘，排水量6600噸。目前計劃建造的排水量介於此二者之間，與法國西北風級噸數相當，應該是參考法國西北風級直升機航母後重新做出的設計。

(中時電子報)