中秋節連假3天，高公局實施國道疏運措施。（圖/中時電子報）

明就是中秋節3天連假，國道又將塞爆！高速公路局參考過去3年中秋連假交通特性表示，今年中秋節3天連假國道車流以旅遊為主，13日、14日上午為南向車流量最大量、14日、15日下午為北向車流量最大量，易壅塞路段行車時間為平日的3至7倍，尤其是國5北上恐塞到深夜11時才可望疏解。

根據高公局預測，放假首日（13日）國道以南向為主，雙向車流為120百萬車公里，為平日1.4倍，易壅塞路段行車時間是平日的3至5倍；連假第2日（14日）以旅遊及收假車流為主，雙向車流為112百萬車公里，易壅塞路段行車時間是平日的3至7倍。連假第3日（15日）則以收假為主，雙向車流為110百萬車公里，易壅塞路段行車時間是平日3至7倍。

高公局更進一步分析說，13、14日上午是南向車多難走時段，民眾不想塞在車陣中，須避開國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等路段，改到下午及夜間好走時段行駛；14、15日下午則是北上車多難走時段，欲行駛西部國道北向之民眾，建議利用上午時段或改走台61線西濱快速公路等替代道路。

秋節連假，國道交通量預測。（圖/中時電子報）

中秋節連假國道易塞車路段行車時間預測。（圖/中時電子報）

至於每逢假日必塞爆的國5，13、14日上午7至12時，南下南港系統至坪林，實施高承載管制，民眾可能會塞在平面道路，呼籲改走台9線等替代道路，或改到下午16時以後好走時段行駛國5；14、15日下午14時至21時，北上蘇澳至頭城實施高承載管制，建議民眾提早於上午出發返回台北或改到深夜11時以後不壅塞時再上國5。

高公局表示，為分散車流及抑制短途旅次，今年中秋3連假，國道均採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。

(中時電子報)