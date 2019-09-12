近年成為國人旅遊熱門景點的沖繩宮古島其實有個可愛的煩惱，原來島上外來種印度孔雀氾濫，已經對當地瀕危物種、農作物造成威脅，現在當地政府已正式對孔雀開戰，包括祭出獵犬、推出孔雀大餐等，力拼2050年前讓島上孔雀全數消失。

外來種印度孔雀氾濫已成為宮古島居民頭痛問題。畫面為網友在宮古島拍攝到的成群野生孔雀。

日經中文網報導，60歲的孔雀獵友會成員砂川秀夫在距離宮古島市區10分鐘車程的熱帶雨林區內守株待兔，突然間他像發現什麼似的，迅速躲到樹幹後面、並架起霰彈槍，「砰」地一聲，一隻脖子呈現淺藍色的雄孔雀就從樹上掉了下來。這是砂川秀夫今天的第10隻孔雀獵物，他過去多以獵捕鴿子、野鴨為主，不過近年來捕到孔雀的頻率明顯增加，他嘆氣：「不知道還有多少隻。」

宮古島上出現外來種印度孔雀，最早可回溯到1980年代下半，當時孔雀是作為禮物、被學校機構收養，但是一場颱風讓豢養孔雀的屋舍毀壞，孔雀就這樣逃了出來，並在當地落地生根，也由於島上沒有老虎、金錢豹等天敵，孔雀在這裡適應得相當好，迅速繁衍出下一代。

目前印度孔雀的棲息地已全面覆蓋宮古全島，數量甚至可能超過2,000隻，加上牠們以捕食爬蟲類為主，有人擔心會危害當地瀕危的宮古草蜥蜴等物種。

除了可能危害稀有種，這些孔雀確實已對當地農業造成嚴重災害，光是2019年，宮古島上總面積約8公頃的蕎麥田中，約有2至3成已被孔雀破壞，還有蔬菜才剛發芽就被啄食的事情發生。

為了防止災情擴大，宮古島政府已正式對孔雀宣戰，自今年起，在孔雀繁殖的5、6月，政府引入孔雀蛋探查犬，目前已驅逐26顆蛋；此外，為了讓不會用槍的居民也能幫忙驅逐，政府也將在秋天導入用竿子、鋼絲線做成的簡易抓「鳥」工具。另外，孔雀獵友會成員數也預計在今年擴編至15人，據悉他們去年共獵捕了300頭孔雀。

獵友會成員也一邊開始開發孔雀肉菜單，5月島上一家餐廳更首度推出「孔雀肉咖哩飯」，飯上面的肉餅是由孔雀肉末揉製而成，據說肉質不硬且沒有腥味，甚至變成這家餐廳的名菜。老闆宮國幹雄說，他還在和朋友研發其他菜色，現在口袋名單有燒烤孔雀胗、孔雀肝，他們希望藉此加速消除島上孔雀。宮古島政府最終目標是希望在2050年前消滅島上所有孔雀。

(中時電子報)